Galatasaray 110-70 Afyon Belediyespor
ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak isteyen Galatasaray, Afyon Belediyespor'u 110-70 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray ile Afyon Belediyespor karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleyi 110-70 kazanarak ligde kalma adına önemli bir galibiyet elde etti.
Galatasaray, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Afyon Belediyespor'u farklı geçip küme düşme hattının 1 puan üzerine çıktı.
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