MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray 110-70 Afyon Belediyespor
GeriSpor Galatasaray 110-70 Afyon Belediyespor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 04.04.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Galatasaray 110-70 Afyon Belediyespor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray 110-70 Afyon Belediyespor

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak isteyen Galatasaray, Afyon Belediyespor'u 110-70 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray ile Afyon Belediyespor karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleyi 110-70 kazanarak ligde kalma adına önemli bir galibiyet elde etti.

Galatasaray, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Afyon Belediyespor'u farklı geçip küme düşme hattının 1 puan üzerine çıktı.

Galatasaray 110-70 Afyon Belediyespor

 

Galatasaray 110-70 Afyon Belediyespor

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi