Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Mücadele 1-1'lik eşiklikle sonuçlandı. Karagümrük'ün golünü 59. dakikada Ndao kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 62. dakikada Ryan Babel'den geldi.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Galatasaray, maç fazlasına karşın Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Karagümrük'ün puanı ise 49 oldu.

Galatasaray, karşılaşmanın 78. dakikasında Ryan Donk'un gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

GOL VE PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Sarı-kırmızılıların 9. dakikada Mostafa ile bulduğu gol, Babel'in topu elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında ise Galatasaray'ın kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ali Palabıyık, tavsiyenin ardından Balkovec'e gösterdiği kırmızı kartı da geri aldı.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1) Beşiktaş - 67 puan(-1)

2) Fenerbahçe - 63 puan

3) Galatasaray - 62 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlağın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

13. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda, direkten dönen top Lens'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Yedlin'e çarparak uzaklaştı.

21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında müsait durumdaki Roco yakın mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortasında Mustafa Muhammed altı pas önünde topa kafayla vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Aynı dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından şut denemesinde savunmaya çarpan top, ceza sahası içi sol çaprazda Babel'in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

44. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında altı pastaki Roco kafayla topu arkaya aşırttı. Ndao, önüne düşen meşin yuvarlağa sert bir şekilde vurdu ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı

59. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan ceza sahası içine giren Salibur'un şutunda Muslera'nın çeldiği top, Ndao'nun önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

62. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Fernandes, ceza sahası önünde Koray Altınay'dan kaptığı topu Babel'e gönderdi. Hollandalı oyuncu ceza sahası içinde rakibini geçerek altı pas önünde şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

82. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

86. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal etti.

90 3. dakikada Sobiech'in pasında defansın arkasına sarkan Balkovec, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Muslera topu çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Oğulcan, Mostafa

Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Ndao, Lens, Jimmy Durmaz, Sobiech.