Galatasaray 1-0 Konyaspor (Maçın özeti)

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Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken tek isabetli şutu sarı-kırmızılılar çekti.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise sahneye Emre Akbaba çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışına tutundu.

İç sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılılar, 72 puanla zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1- Beşiktaş - 78

2- Galatasaray - 72

3- Fenerbahçe - 72(-1)

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada Etebo'nun ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Şener Özbayraklı, meşin yuvarlağı Halil Dervişoğlu'na indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

45 1. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Sehic, direk dibinden topu kornere çeldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

47. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta gitti.

53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

70. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü. Konyaspor savunması sonrasında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

79. dakikada soldan ceza sahasına giren Guilherme'nin yerden ortasında kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa arka direkteki Cikalleshi yetişemeyince konuk takım net bir fırsattan yararlanamadı.

87. dakikada sarı-kırmızılı takım golü buldu. Babel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Sehic üzerine gelen topu güçlükle önledi. Yeşil-beyazlı takımın kalecisinden dönen topu takip eden Emre Akbaba, altıpastan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

90. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram, çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Sehic'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak kornere gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Emre Kılınç, Gedson, Halil, Kerem, Mostafa

Konyaspor: Sehic; Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme; Diomande, Hadziahmetovic; Shengelia, Rahmanovic, Sekidika; Kravets.

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