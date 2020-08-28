Galatasaray 1 - 0 İstanbulspor

Galatasaray sahaya, Okan, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Arda, Babel, Diagne 11'i ile çıktı.



9 yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, 21. dakikada yeni transfer Emre Kılınç'ın asistinde Mbaye Diagne'nin attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı.



İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ



31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Hatayspor Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)