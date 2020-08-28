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Spor Arena
Haber Giriş: 28.08.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Galatasaray 1 - 0 İstanbulspor

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Galatasaray 1 - 0 İstanbulspor
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1.lig ekiplerinden İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

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Galatasaray - İstanbulspor maçından fotoğraflar
Galatasaray - İstanbulspor maçından fotoğraflar

Galatasaray sahaya, Okan, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Arda, Babel, Diagne 11'i ile çıktı.

9 yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, 21. dakikada yeni transfer Emre Kılınç'ın asistinde Mbaye Diagne'nin attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı.

İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

31 Ağustos Pazartesi:
16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya)
3 Eylül Perşembe:
17.00 Galatasaray-Hatayspor Türk Telekom)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

 

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