G2 Esports’un yeni ekipman sponsoru belli oldu

Lenovo Legion, organizasyonun League of Legends, Rainbow 6, Rocket League, Fortnite ve Sim Racing takımlarına sponsor olacak. Anlaşmanın finansal verileri ise kamuoyuna duyurulmadı.

G2 Esports’un League of Legends takımı geçtiğimiz günlerde dünya şampiyonası için Şangay’a gelmişti. Şu anda ise karantina sürecindeler. Lenovo Legion, dünya şampiyonasında da sponsor olarak bulunacak.

G2, Lenovo Legion’dan ayrı olarak Logitech, AOC ve GIGABYTE AORUS gibi donanım markalarıyla da sponsorluk anlaşmalarına sahip.