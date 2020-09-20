MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriG2 Esports’un yeni ekipman sponsoru belli oldu
GerieSpor G2 Esports’un yeni ekipman sponsoru belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 20.09.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

G2 Esports’un yeni ekipman sponsoru belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
G2 Esports’un yeni ekipman sponsoru belli oldu
Abone Olgoogle-news

G2 Esports, donanım markası olan Lenovo Legion ile sponsorluk anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Lenovo Legion, organizasyonun League of Legends, Rainbow 6, Rocket League, Fortnite ve Sim Racing takımlarına sponsor olacak. Anlaşmanın finansal verileri ise kamuoyuna duyurulmadı.

G2 Esports’un League of Legends takımı geçtiğimiz günlerde dünya şampiyonası için Şangay’a gelmişti. Şu anda ise karantina sürecindeler. Lenovo Legion, dünya şampiyonasında da sponsor olarak bulunacak.

G2, Lenovo Legion’dan ayrı olarak Logitech, AOC ve GIGABYTE AORUS gibi donanım markalarıyla da sponsorluk anlaşmalarına sahip.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle