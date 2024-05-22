×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

G.Saray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonluğu kazanıp taraftarı coşturacağız

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
G.Saray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonluğu kazanıp taraftarı coşturacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 07:00

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in son haftasındaki Konyaspor maçı için iddialı konuştu.

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tüm camia olarak pazar günü deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına odaklandıklarını söyledi. İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri tarafından “Yılın spor yöneticisi” seçilen Özbek, ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

SEÇiM iKiNCi PLANDA

“Galatasaray, sadece bir spor kulübü değil, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 550 yılı aşkın bir gelenekten, kültürden gelen bir kulüptür. Kimsenin böyle bir tarihi yok. Galatasaray olarak Konyaspor maçını çok önemsiyoruz. 24. şampiyonluğu çok istiyoruz. 25 Mayıs’ta başkanlık seçimi var. Bu şampiyonluk Galatasaray için önemli. Tüm çalışmalarımızı konsantrasyonu sağlamak ve Konya’dan başarıyla dönmek için harcamak istedik. Bundan dolayı seçim için yapacağımız etkinliklerin konsantrasyonumuzun önüne geçmemesi için çalışıyoruz.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçeden Galatasaraya olay yanıt: Gerçek hak edeni tüm Türkiye’ye gösterdikFenerbahçe'den Galatasaray'a olay yanıt: 'Gerçek hak edeni' tüm Türkiye’ye gösterdikHaberi görüntüle

TÜM EKiP FLORYA’DA

Tüm ekibim zamanını Florya’da geçiriyor. Tüm Galatasaray camiasını hafta sonu sevince boğmak için büyük bir çalışma içindeyiz. Galatasaray’ı sevenleri inşallah hafta sonu mahcup etmeyeceğiz. 24. şampiyonluğumuzu kazanmak için bütün çalışmalarımız tamam.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!