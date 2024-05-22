G.Saray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonluğu kazanıp taraftarı coşturacağız

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tüm camia olarak pazar günü deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına odaklandıklarını söyledi. İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri tarafından “Yılın spor yöneticisi” seçilen Özbek, ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

SEÇiM iKiNCi PLANDA

“Galatasaray, sadece bir spor kulübü değil, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 550 yılı aşkın bir gelenekten, kültürden gelen bir kulüptür. Kimsenin böyle bir tarihi yok. Galatasaray olarak Konyaspor maçını çok önemsiyoruz. 24. şampiyonluğu çok istiyoruz. 25 Mayıs’ta başkanlık seçimi var. Bu şampiyonluk Galatasaray için önemli. Tüm çalışmalarımızı konsantrasyonu sağlamak ve Konya’dan başarıyla dönmek için harcamak istedik. Bundan dolayı seçim için yapacağımız etkinliklerin konsantrasyonumuzun önüne geçmemesi için çalışıyoruz.

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TÜM EKiP FLORYA’DA

Tüm ekibim zamanını Florya’da geçiriyor. Tüm Galatasaray camiasını hafta sonu sevince boğmak için büyük bir çalışma içindeyiz. Galatasaray’ı sevenleri inşallah hafta sonu mahcup etmeyeceğiz. 24. şampiyonluğumuzu kazanmak için bütün çalışmalarımız tamam.”