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GeriFutbol Futbolu bırakan Petr Cech sahalara hokeyle geri döndü! 1 yıllık...
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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 22:53 | Son Güncelleme:

Futbolu bırakan Petr Cech sahalara hokeyle geri döndü! 1 yıllık...

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Futbolu bırakan Petr Cech sahalara hokeyle geri döndü! 1 yıllık...

Chelsea'nin efsane kalecisi Petr Cech, sahalara bu kez farklı bir branşla geri döndü. Cech, bundan sonra buz hokeyi formasıyla boy gösterecek.

Spor Arena Dış Haber - 2019'da futbolu bırakan efsane kaleci Petr Cech, sahalara geri döndü ancak başka bir branşta...

39 yaşındaki Çekyalı sporcu, futbolun ardından buz hokeyi oynama kararı aldı ve yeni takımıyla anlaşmaya vardı.

Futbolu bırakan Petr Cech sahalara hokeyle geri döndü 1 yıllık...

Petr Cech, İngiltere amatör buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

11 yıl Chelsea forması giydikten sonra 4 yıl Arsenal'da oynayan ve 2019'da futbolu bırakan Petr Cech, geçen sezon Chelsea U23 takımıyla futbola dönmüş ve Tottenham'la oynanan karşılaşmada forma giymişti.

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