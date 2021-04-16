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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Futbolda olimpiyat kuraları öncesi torbalar belirlendi

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Futbolda olimpiyat kuraları öncesi torbalar belirlendi

Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları grup kuraları öncesi katılacak takımların torbaları belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan Çarşamba günü İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek grupların kura töreni öncesi torbalar belirlendi.

Erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takım, olimpiyatlarda mücadele edecek. Erkeklerde takımlar, daha önce katıldığı olimpiyat oyunlarında elde ettiği derecelere göre, kadınlarda ise son FIFA dünya sıralamasına göre dörder torbaya ayrıldı. Japonya ise ev sahibi olması nedeniyle oyunlara doğrudan birinci torbadan kuralara katılacak.

Torbalar şöyle:

- Erkekler:
1. torba: Japonya, Brezilya, Arjantin, Güney Kore
2. torba: Meksika, Almanya, Honduras, İspanya
3. torba: Mısır, Yeni Zelanda, Fildişi Sahili, Güney Afrika
4. torba: Avustralya, Suudi Arabistan, Fransa, Romanya

- Kadınlar:
1. torba: Japonya, ABD, Hollanda
2. torba: İsveç, Büyük Britanya, Brezilya
3. torba: Kanada, Avustralya, Çin
4. torba: Yeni Zelanda, Şili, Zambiya

 

Futbolda olimpiyat kuraları öncesi torbalar belirlendi

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