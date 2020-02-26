Futbolda koronavirüs paniği
DÜNYA genelindeki koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkelerde spor etkinliklerine ara verildi. UEFA, salgının durumuna göre eylem planı hazırlığında. Tokyo’da yapılacak olan olimpiyat oyunlarının iptali söz konusu. İşte spor dünyasındaki son gelişmeler:
UEFA TEKAYYUZDA
1- UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, Euro 2020’de ev sahipliği yapacak 12 ülkeden herhangi birinin virüse karşı garanti vermemesi durumunda, şehir değişikliğine gidebileceklerini açıkladı.
KUPALAR DURDURULABiLiR
2-Uva “Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Ancak eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ni durdurmak zorunda kalırız” diye konuştu.
TOKYO iÇiN KARAR MAYISTA
3- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelenebileceği ya da iptal edileceğini duyurdu. Kesin karar mayıs ayında verilecek.
JUVE-INTER SEYiRCiSiZ
4- Kuzey İtalya’da 6 bölgede spor etkinlikleri durduruldu. Serie A’da Juventus-Inter dahil 6 maç seyircisiz oynanacak. Japonya’da 7 maç ve Güney Kore’deki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası ertelendi.
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