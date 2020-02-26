Futbolda koronavirüs paniği

UEFA TEKAYYUZDA

1- UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, Euro 2020’de ev sahipliği yapacak 12 ülkeden herhangi birinin virüse karşı garanti vermemesi durumunda, şehir değişikliğine gidebileceklerini açıkladı.

KUPALAR DURDURULABiLiR

2-Uva “Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Ancak eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ni durdurmak zorunda kalırız” diye konuştu.

TOKYO iÇiN KARAR MAYISTA

3- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelenebileceği ya da iptal edileceğini duyurdu. Kesin karar mayıs ayında verilecek.

JUVE-INTER SEYiRCiSiZ

4- Kuzey İtalya’da 6 bölgede spor etkinlikleri durduruldu. Serie A’da Juventus-Inter dahil 6 maç seyircisiz oynanacak. Japonya’da 7 maç ve Güney Kore’deki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası ertelendi.





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