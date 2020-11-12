Son Güncelleme:
Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte o tarihler
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte o tarihler
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle