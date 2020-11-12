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Haber Giriş: 12.11.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte o tarihler

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Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte o tarihler
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Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte o tarihler

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.

 

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