Futbolda 6 saniye kuralı nedir?
Hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından '6 saniye kuralı' bu haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki futbolda 6 saniye kuralı nedir, nasıl uygulanır? Kalecilerin topu oyuna sokma süresi olarak bilinen 6 saniye kuralının detayları merak edilen konular arasında yer alıyor.. İşte detaylar
Aynen gol kararlarında olduğu gibi, kalecinin topu elden çıkarmasında da hakemle, ilgili yardımcı hakem göz göze gelmelidir. Kaleci, topu ceza alanı içinde elden çıkarmış ise yardımcı hakem, sondan ikinci savunma oyuncusunun hizasını almak üzere diyagonaldeki yerine doğru koşmalıdır.
Bu işlem uygun durumlarda yapılmalıdır. (Örneğin son savunma oyuncusu ceza sahasına yakın olduğunda.) Ofsaydın değerlendirilmesi önceliklidir.
Kalecinin topu elden çıkarması esnasında, topun elle ceza alanı dışına bariz bir şekilde taşınması halinde, yardımcı hakem bayrağını kaldırarak elle oynandı işareti yapmalıdır.
Eğer bir kaleci topu 6 saniyeden daha fazla bir süre elinde tutarsa, hakem bu hareketi vakit geçirme olarak değerlendirmeli ve endirekt serbest vuruşa karar
vermelidir.
Kural ne zaman getirildi?
6 saniye kuralı, FIFA'nın kalecilerin topu elinde tutup zaman geçirmelerini önlemek için 1998 yılında getirildi. Kurala göre; topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi halde endirekt serbest vuruş verilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle