Futbol maçlarında statta sadece Türk bayrağı olacak
İdlib'de düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına 28 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak olan futbol karşılaşmalarında Türk bayrağı dışında bayrak olmayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, dlib'de düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına 28 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.
Sadece Türk bayrağı, kulüp bayrağı yok
Bu hafta tüm takımların sahaya “Milletimizin başı sağ olsun” pankartı ile çıkacağı belirtilmişti. TFF'nin uygulamasıyla ayrıca statlarda sadece Türk bayrakları dalgalanacak. Seyircilere de Türk bayrağı dağıtılacak ve statlarda kulüp bayrakları olmayacağı ifade edildi.
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