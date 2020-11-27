Futbol Keyfi derbi heyecanı ile devam ediyor

Spor editörü Tolga Kuru ve spor spikeri Deniz Satar, her Pazar saat 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabı canlı yayınında buluşuyor ve bizlere futbol gündemine dair eğlenceli bir sohbet sunuyor.

Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbi maçı öncesinde Deniz Satar ve Tolga Kuru iki takımın form durumunu, oyuncu performanslarını ve taktik stratejilerini değerlendiriyor olacak.

Sizi bu hafta yaşanacak lig heyecanını, futbol keyfi programında yaşamaya davet ediyoruz..