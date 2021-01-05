Futbol hayatı bitebilir denmişti! Felipe Melo sürprizi
Geçtiğimiz aylarda Palmeiras'ın Vasco de Gama ile oynadığı maçta ayak bileği kırılan ve futbol hayatının bitebileceği konuşulan Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, yaptığı son paylaşımla şaşırttı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, geçtiğimiz aylarda takımı Palmeiras'ın Vasco de Gama ile oynadığı maçta ciddi şekilde sakatlanmış ve ayak bileği kırılmıştı.
37 yaşındaki futbolcunun futbol hayatının bitebileceği iddia edilirken Brezilyalı futbolcu, yaptığı son paylaşımla idmanlara başladığını duyurdu.
TÜRKÇE PAYLAŞTI
Özel bir program dahilinde çalışmalarına başlayan Melo, Instagram hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ''Bugün 55. Günüm ve kramponlarımla tekrardan sahalardayım,Çok şükürler olsun...'' sözlerini kullandı.
Melo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına büyük ilgi geldi.
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