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Futbol dünyasından Pele için taziye mesajları!

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#Pele#Messi#Ronaldo
Futbol dünyasından Pele için taziye mesajları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 23:29

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında hayatını kaybetti. Pele’nın vefatı sonras futbol camiasından taziye mesajları paylaşıldı.

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Brezilyalı efsane futbolcu Pele, tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından futbol dünyasının yıldızlarından arka arkaya paylaşımlar geldi.

Pele’nin yaşamını yitirmesinin ardından bazı futbolcuların yaptığı paylaşımlar ise şöyle:

Ronaldo: ”Hatıran sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde uyu Kral Pele”

Futbol dünyasından Pele için taziye mesajları

Neymar: "Pele’den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele’den önce futbol sadece bir spordu diyebilirim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya’ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele sonsuza kadar!!"

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Josef: "Pele, dünya futbolunun unutamayacağı, belki de en büyük efsaneydi."

Vincenzo Montella: "Bir efsaneyi daha kaybettik. Ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Uzun zamandır mücadele veriyordu ama olmadı."

Kylian Mbappe: "Futbolun kralı bizi terk etti ama mirası asla unutulmayacak.

Futbol dünyasından Pele için taziye mesajları

Enner Valencia: "Huzur içinde yat Pele"

Lionel Messi: "Huzur içinde uyu"

Futbol dünyasından Pele için taziye mesajları

TFF: "Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Brezilyalı Pele, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler, huzur içinde yat Pele".

Beşiktaş: "Efsane, ikon, kral. Futbol seni asla unutmayacak Pele."

Göztepe: "Futbolun simge isimlerinden Pele hayatını kaybetti. Futbola kattığın tüm değerler için minnettarız. Seni unutmayacağız Pele"

Brezilya Futbol Federasyonu: "Kral Pele"

Santos: "Sonsuz"

Manchester United: "Huzur içinde yat Pele. Dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına yaşattığınız mutluluk için teşekkür ederiz.

Merih Demiral: "Ardında ne miras bıraktı. Efsane"

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