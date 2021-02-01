Furkan Bayır, Alanyaspor'da! 4.5 yıllık sözleşme...

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminin son saatlerinde Menemenspor’dan 20 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 4,5 yıllığına anlaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kendisini Alanyaspor’a bağlayan imzayı atan Bayır, bu sezon sonuna kadar Menemenspor’da kiralık olarak forma giyecek.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: GELECEĞE YATIRIM YAPMAK GEREKİYOR



İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Günün ikinci transferi de Menemenspor’dan Furkan Bayır kardeşimiz oldu. Kendisiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Geleceğe de yatırım yapmak gerekiyor. Kendisi sezon sonuna kadar Menemenspor’da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Kamp döneminde ise takımımıza katılacak. Hem Furkan’a hem de camiamıza hayırlı olsun" dedi.





FURKAN BAYIR: BURADA ÇIKIŞIMI SÜRDÜRECEĞİM



Genç stoper Furkan Bayır ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Bende emeği olan tüm hocalarıma ve Hasan başkanıma bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim. Burada da çıkışımı sürdüreceğime inanıyorum" diye konuştu.

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