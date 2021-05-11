MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFulham, Sheffield United ve West Bromwich'in ardından Premier Lig'den düşen 3. takım oldu
GeriFutbol Fulham, Sheffield United ve West Bromwich'in ardından Premier Lig'den düşen 3. takım oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 00:05 | Son Güncelleme:

Fulham, Sheffield United ve West Bromwich'in ardından Premier Lig'den düşen 3. takım oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fulham, Sheffield United ve West Bromwich'in ardından Premier Lig'den düşen 3. takım oldu

İngiltere Premier Lig'de sahasında Burnley'e 2-0 yenilen Fulham'ın sezonun bitimine 3 hafta kala İngiltere Championship'e (1. Lig) düşmesi kesinleşti.

35. hafta karşılaşmasında 18. sırada yer alan Fulham ile bir üst sırasındaki rakibi Burnley, Craven Cottage Stadı'nda karşılaştı.

Burnley'e galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Ashley Westwood ve 44. dakikada Chris Wood attı.

Bu sonuçla 27 puanda kalan Londra ekibi, Premier Lig'den düşen 3. ve son takım olurken, Burnley 39 puana ulaşarak ligde kaldı.

Fulham, Sheffield United ve West Bromwichin ardından Premier Ligden düşen 3. takım oldu

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi