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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 20:43 | Son Güncelleme:

Fulham, Kenny Tete'yi transfer etti

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Fulham, Kenny Tete'yi transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Olympique Lyon'dan defans oyuncusu Kenny Tete'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı milli oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Profesyonel futbola altyapısından yetiştiği Ajax'ta başlayan Tete, 2017'de katıldığı Olympique Lyon'da 80 maça çıktı ve 1 gol attı

 

Fulham, Kenny Teteyi transfer etti

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