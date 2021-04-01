MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFrutti Extra Bursaspor’da Kenneth Kadji ile yollar ayrıldı
GeriBasketbol Frutti Extra Bursaspor’da Kenneth Kadji ile yollar ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor’da Kenneth Kadji ile yollar ayrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Frutti Extra Bursaspor’da Kenneth Kadji ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Sezon başı kadromuza kattığımız Kamerunlu oyuncumuz Kenneth Kadji ile sözleşmesini karşılıklı fesih etmiş bulunuyoruz. Kenneth Kadji’ye bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." denildi.

 

Frutti Extra Bursaspor’da Kenneth Kadji ile yollar ayrıldı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi