Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
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Frutti Extra Bursaspor’da Kenneth Kadji ile yollar ayrıldı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Sezon başı kadromuza kattığımız Kamerunlu oyuncumuz Kenneth Kadji ile sözleşmesini karşılıklı fesih etmiş bulunuyoruz. Kenneth Kadji’ye bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." denildi.
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