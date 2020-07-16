Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'la sözleşme yeniledi!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız sezonda Frutti Extra Bursaspor formasını başarıyla terleten milli oyuncu Can Maxim Mutaf, 2020-2021 sezonunda da yeşil-beyazlı renklerin başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

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