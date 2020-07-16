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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'la sözleşme yeniledi!

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Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'la sözleşme yeniledi!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız sezonda Frutti Extra Bursaspor formasını başarıyla terleten milli oyuncu Can Maxim Mutaf, 2020-2021 sezonunda da yeşil-beyazlı renklerin başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

 

Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutafla sözleşme yeniledi

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