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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 17:59,Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk'u transfer etti

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Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk'u transfer etti
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, deneyimli oyuncu Birkan Batuk'u renklerine bağladı.

Frutti Extra Bursaspor, transferlerine devam ediyor. Önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta da mücadele verecek olan Bursa temsilcisi, kısa forvet pozisyonunda görev yapan milli basketbolcu Birkan Batuk'u kadrosuna kattı. 

Basketbol Süper Ligi'nde 488 maç ve Euroleague'de 100'den fazla karşılaşmada görev alan Batuk, 9 kez de A Milli Takım formasını terletti.

Son olarak Beşiktaş Sompo Sigorta formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu, 25.64 dakika, 8.64 sayı ortalaması ile oynadı.

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