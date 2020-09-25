Frutti Extra Bursaspor, açılışı Beşiktaş maçıyla yapıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Bu sezonun iddialı takımları arasında yer alan Frutti Extra Bursaspor, ilk maçında evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. TOFAŞ Spor Salonu’nda yarın oynanacak olan karşılaşma saat 15.15’de başlayacak.



Bursa’nın bir başka temsilcisi TOFAŞ ise Pazar günü Bahçeşehir Koleji’yle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçın da başlama saati 15.15.

Bu arada TBF Yönetim Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle ligin ilk devresindeki maçların seyircisiz oynanmasını kararlaştırmıştı. Bu yüzden takımlar kritik müsabakalarında taraftar desteğini arkasında hissedemeyecek.