Frutti Extra Bursaspor 67 - 80 Virtus Bologna (EuroCup finali maç özeti)

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EuroCup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Bologna ile karşılaştı. Normal sezonu temsilcimizin üzerinde bitiren Virtus Bologna, tek maç üzerinden oynanan finale ev sahipliği yaptı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta Bursaspor, rakibinin oyunu koparmasına izin vermedi. Son periyotta bir ara farkı 5 sayıya kadar indiren yeşil-beyazlılar, son anlarda İtalyan temsilcisinin baskısını kıramadı ve sahadan 80-67 mağlup ayrılarak turnuvayı 2. sırada tamamladı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot: Bursaspor 12 - 25 Bologna

2. periyot: Bursaspor 31 - 41 Bologna

3. periyot: Bursaspor 53 - 62 Bologna

Salon: Virtus Segafredo Arena

Hakemler: Pukl Sasa xx, Panther Anne xx, Perez Emilio xx

Virtus Bologna: Kyle Weems xx 13, Milos Teodosic xxx 21, Mam Jaiteh xx 13, Daniel Hackett x 1, Tornike Shengelia x 5, Alessandro Pajola x, Kevin Hervey x 4, Marco Belinelli xx 12, JaKarr Sampson xx 11, Isaia Cordinier x, Amedeo Tessitori x

Frutti Extra Bursaspor: Dave Dudzinski xx 14, Onuralp Bitim xx 12, Andrew Andrews x 6, Kevarrius Hayes xx 11, Derek Needham xx 11, John Holland xx 10, Metin Türen x, Ömer Utku Al x 3, Birkan Batuk x