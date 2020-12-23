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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor 102-92 Nanterre

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Frutti Extra Bursaspor 102-92 Nanterre
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Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi 102-92 yendi.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Bursa temsilcisi, gruptaki ikinci galibiyetine imza attı.

Karşılaşmaya hızlı başlayıp Stone ve Berhanemeskel ile etkili olan Nanterre 92, 3 dakikada 12 sayı üretip sadece 2 sayıya izin verdi. Özellikle Bursaspor'un savunmadaki zaaflarını iyi kullanan konuk ekip, Conklin ve Warren'ın da devreye girmesiyle ilk çeyreği 35-20 üstün tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, pota altından Oğuz Savaş'ın etkili oyunu ve dış atılarda da Peters'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 6'ya indirdi: 33-39. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçerken, soyunma odasına Nanterre 92'nin 54-45 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta Frutti Extra Bursaspor oyuna tekrar ortak oldu. Rakibine tam saha baskı uygulayan ve hızlı hücumlarla skor bulan Bursaspor, Kadji'nin çeyreğin bitimine 29 saniye kala bulduğu 3 sayılık isabetle uzun süre sonra skoru eşitleyerek (72-72) final periyoduna moralli gitti.

Son periyoda iyi başlayarak Newman ve Munford ikilisiyle set hücumlarını iyi değerlendiren Bursaspor, 32. dakikada farkı 5'e çıkardı: 79-74. Frutti Extra Bursaspor'un bu oyununa Fevrier ve Stone ikilisinin içeriyi zorlayarak bulduğu basketlerle karşılık veren Nanterre 92, 34. dakikada skoru tekrar lehine (79-80) çevirdi.

Temposunu yitirmeyen Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf, Munford ve Peters'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 37. dakikada farkı 9'a yükseltti: 95-86. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle eksik bir kadroyla mücadele etmesine rağmen üstünlüğünü koruyan Frutti Extra Bursaspor, salondan 102-92 galip ayrıldı

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