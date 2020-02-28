Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında forma giyecek. İki rakip takım Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona ermişti. Gözler şimdi Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşmasında. Karşılaşmaya kısa süre kala maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçıyla ilgili bilgiler.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı 29 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 20:00'da başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 23 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.

- Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 47 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.