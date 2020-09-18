Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola çıktı!

Saat 23.30’da Antalya Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla İstanbul’a hareket eden Antalyaspor kafilesi, tam kadro olarak uçaktaki yerini aldı.



Antalya Havalimanı’nda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) kısa bir açıklama yapan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Söyleyecek çok bir şey yok, enteresan saatler geçirdik ama şu an iyiyiz, bir sıkıntı yok. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Akdeniz ekibi Süper Lig 2’nci hafta mücadelesinde yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek