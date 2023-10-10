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Fransa'da Francesco Farioli rüzgarı! 8 haftada Türkiye kariyerini geride bıraktı...

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#Fransa Ligue 1#Nice#Francesco Farioli
Fransada Francesco Farioli rüzgarı 8 haftada Türkiye kariyerini geride bıraktı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 10:31

Teknik Direktör Francesco Farioli yönetimindeki Nice, Fransa Ligue 1’in ilk 8 haftalık bölümünde namağlup tek takım olurken, topladığı 17 puanla da ikinci sırada bulunuyor.

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Süper Lig’de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli, kariyerine Fransa Ligue 1 ekibi Nice’de devam ediyor.

34 yaşındaki teknik adam, Fatih Karagümrük ile çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 1.52, Alanyaspor'la ise 48 müsabakada 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.54 puan ortalaması yakalamıştı.

Farioli, Nice ile çıktığı 8 mücadelede 4 galibiyet, 4 beraberlikle 2.00 puan ortalaması yakalayarak şimdiden Türkiye kariyerini geride bıraktı.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 8 maçta mağlubiyet yaşamayan Nice, Fransa Ligue 1’de yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunuyor.

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Nice, 8 maçlık periyotta deplasmanda Paris Saint-Germain’i 3-2, Monaco’yu 1-0 mağlup ederken, Lille ile 1-1, Lyon’la ise golsüz berabere kalarak dikkat çekmişti.

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#Fransa Ligue 1#Nice#Francesco Farioli

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