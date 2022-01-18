Fransa ve Amerika'daki kararlar sonrası Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı! Roger Federer ve Rafael Nadal...

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Aşısız olduğu için Avustralya vizesi iptal edilen ve Avustralya Açık'ın başlamasına 1 gün kala ülkeden sınır dışı edilen dünya 1 numarası Novak Djokovic'in sezonun kalan 3 grand slam turnuvasında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, dün yaptığı açıklamada hükümet tarafından geçtiğimiz günlerde çıkarılan yasanın spor müsabakalarında da aynı şekilde uygulanacağını söyledi.

Fransa'da geçen hafta çıkarılan koronavirüs önlem yasasında aşı sertifikasına sahip olmayanlar restoran, kafe, sinema, uzun mesafe toplu taşıma araçları gibi kalka açık yerlere giremeyecek.

Spor Bakanlığı da soru işaretlerini ortadan kaldırmak üzere bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında; "Kural basit. Daha önce sağlık kartına tabi olan iş yerlerinde, yasa çıkar çıkmaz aşı kartı uygulamasına başlanacak. Bu, bir sonraki duyuruya kadar seyirci veya profesyonel sporcu olan herkes için geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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KURAL DEĞİŞEBİLİR AMA MUAFİYET OLMAYACAK

Fransa Açık'ta uygulanacak kurallarla ilgili olarak ise, "Roland Garros'a geldiğimizde turnuva Mayıs ayında. Durum o zamana kadar değişebilir, daha olumlu bir hale gelmesini umuyoruz. Göreceğiz, ancak bir muafiyet uygulanmayacak." denildi.

AMERİKA AÇIK'A DAHA ÇOK VAR AMA GÜNCEL KURALLARLA OYNAMASI ZOR

29 Ağustos - 11 Eylül tarihleri arasında oynanacak Amerika Açık'ta mevcut kurallar uygulanması halinde Djokovic turnuvaya katılamayacak. Mart - Nisan aylarında Amerika'da oynanacak Indian Wells ve Miami Open turnuvalarında aşı zorunluluğu kararı alındı. Amerika'da koronavirüs vakalarının yüksek seyrettiği biliniyor. Amerika Açık zamanına kadar bu koşullar değişmezse Sırp raket New York'ta oynayamayacak.

ELİNDE YALNIZCA WIMBLEDON VAR

Güncel şartlar baz alındığında Novak Djokovic'in katılabileceği tek grand slam Wimbledon olabilir. Wimbledon'ı düzenleyen All England Club'tan yapılan açıklamada turnuva tarihine daha çok zaman olduğu ve hükümetin o dönemki kararlarına bağlı kalacakları ifade edildi. İngiltere'de henüz aşısız sporcularla ilgili bir kural bulunmuyor.

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REKOR KIRILACAK MI?

Djokovic'in içinde bulunduğu aşı ve sınır dışı konularından bağımsız, erkekler tenisinde bir de 'en çok grand slam kazanan oyuncu' rekorundaki eşitliği bu sezon bozulup bozulmayacağı merak ediliyor.

Federer, Nadal ve Djokovic 20'şer grand slam zaferiyle zirveyi paylaşıyor. Djokovic'in sınır dışı edilmesi, Federer'in ise sakatlığı sebebiyle sezonu açamamış olması nedeniyle bu üçlüden yalnızca Rafael Nadal Avustralya Açık'a katılmış durumda. Sakatlıkdan dönen İspanyol raket favori olarak gösterilmiyor.

Fransa Açık'ta alınan aşı zorunluluğu kararı uygulanırsa yine bu üçlüden yalnızca Nadal Paris'te sahne alabilir. Daha önce 13 kez kazandığı turnuvada geçen sezon kendisini yarı finalde geçip kupayı kazanan Djokovic'in olmaması, Rafa'nın 21. grand slam zaferinin yolunu açabilir.

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Federer Wimbledon'la dönüşü hedefliyor

Mevcut kurallar altında ve sakatlık olmaması halinde bu üç tenisçi aynı anda Wimbledon'a katılabilir. Federer'in sakatlık dönüşünü çim sezonu için ayarladığını biliyoruz. 40 yaşındaki İsviçreli raket, daha önce 8 kez kazandığı bir kez daha kazanmak istiyor. Djokovic'in de Wimbledon'da 6 zaferi bulunuyor.

20'deki eşitliğin bu sezon bozulup bozulmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.