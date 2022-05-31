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Fransa Açık'ta nefes kesen maçta Djokovic'i deviren Nadal, adını yarı finale yazdırdı

#Nadal#Djokovic#Tenis
Fransa Açıkta nefes kesen maçta Djokovici deviren Nadal, adını yarı finale yazdırdı

Fransa Açık çeyrek finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Novak Djokovic'i 3-1 mağlup ederek yarı finalde Zverev'in rakibi oldu.

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Fransa Açık Tenis Turnuvası çeyrek final eşleşmesinde Rafael Nadal ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

256 dakika süren nefes kesen maçta Djokovic'i 3-1'lik skorla yenen Rafael Nadal, yarı finale yükseldi.

İspanyol raket ilk seti 6-2 kazanırken ikinci seti Djokovic'e 6-4 kaybetti. 3. sette Rafael Nadal rakibine bir kez daha 6-2'lik üstünlük kurdu. 4. set ise tie breake gitti ancak 7-6'lık skorla Rafael Nadal maçı kazanmayı başardı.

NADAL TENİSİ BIRAKACAK MI?

Toprak kortta elde ettiği başarılarla ‘kral’ lakabını alan ve bunun hakkını tam anlamıyla veren Rafael Nadal, 13 kez şampiyon olduğu Roland Garros öncesindeki açıklamalarıyla veda sinyali verdi. 35 yaşındaki tenisçi, “Bu son Roland Garros maçım olabilir” ifadeleriyle şaşırttı. İspanyol tenisçi, geçen yıl çeyrek finalde kaybederken, 4 yıl aradan sonra Fransa’da kupaya ulaşamamıştı.

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#Nadal#Djokovic#Tenis

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