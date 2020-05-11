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Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Fransa Açık seyircisiz oynanabilir

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Fransa Açık seyircisiz oynanabilir
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Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nın seyircisiz düzenlenebileceğini söyledi.

Giudicelli, dört grand slam turnuvasından biri olan Fransa Açık'ın bu yılki akıbeti hakkında Fransız gazetesi Le Journal du Dimanche'a açıklamalarda bulundu.

Her seçeneği göz önünde bulundurduklarını belirten Giudicelli, "Seyircisiz bile olsa turnuvanın oynanması, yayın hakları ve sponsorluk gelirleri gibi ekonominin bir kısmının dönmesi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Başkent Paris'in ev sahipliğinde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alınmıştı.

Profesyonel tenis müsabakaları, salgın yüzünden 13 Temmuz'a kadar durdurulmuştu. Wimbledon ise iptal edilmişti.

Fransa Açık seyircisiz oynanabilir

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