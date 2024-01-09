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Francesco Farioli'ye hırsız şoku

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#Futbol#Nice#Francesco Farioli
Francesco Farioliye hırsız şoku
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 19:37

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'i çalıştıran İtalyan teknik adam Francesco Farioli hırsız şoku yaşadı.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'i çalıştıran Farioli'nin evine hırsız girdi.

RMC Sport'un haberine göre; Nice'in Fransa Kupası'nda Auxerre ile oynadığı maç esnasında 2 hırsız, İtalyan teknik adamın evine girdi.

Farioli'nin aile üyelerinin iki hırsıza karşılık koyup evden uzaklaşmasını sağladıkları belirtilirken Nice güvenlik müdürünün akşam 9 sularında polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.

Nice, hırsızlık olayının yaşandığı anda oynanan Fransa Kupası'nda Auxerre'i normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek kupada üst tura yükselmişti.

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#Futbol#Nice#Francesco Farioli

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