Francesco Farioli'ye hırsız şoku

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'i çalıştıran Farioli'nin evine hırsız girdi.
RMC Sport'un haberine göre; Nice'in Fransa Kupası'nda Auxerre ile oynadığı maç esnasında 2 hırsız, İtalyan teknik adamın evine girdi.
Farioli'nin aile üyelerinin iki hırsıza karşılık koyup evden uzaklaşmasını sağladıkları belirtilirken Nice güvenlik müdürünün akşam 9 sularında polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.
Nice, hırsızlık olayının yaşandığı anda oynanan Fransa Kupası'nda Auxerre'i normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek kupada üst tura yükselmişti.