Forza Horizon 5’in duyurusunu bu yaz görebiliriz

Bu söylentiler, Xbox ile ilgili haberleri ilk veren kişilerden biri olan Klobrille’den geliyor. Klobrille, muhabir Jeff Grubb'un da inandığı gibi, bu yaz yeni bir Forza Horizon oyununun açıklanacağını söyledi. Klobrille sıradaki oyunun nerede geçeceğini bildiğini düşünse bile bu konu hakkında pek konuşmadı ve bunu açıklayan kişinin geliştirici ekip olmasını istediğini belirtti.

Forza Horizon serisine bu yıl yeni bir oyun çıkış yapması pek şaşırtıcı olmayacaktır. Uzun bir süredir Forza serisi hem Horizon hem de Motorsports serisiyle senede bir piyasaya sürülen bir seriydi fakat 2018 yılında çıkış yapan Forza Horizon 4’den bu yana yeni bir Forza oyunu piyasa sürülmedi. Horizon 4’ün Xbox Series S|X’e gelişi ile birlikte yeniden canlanması bir yana, üç seneye yakın bir süredir yeni bir Forza oyununu çıkmaması ilginç bir durum. Bu nedenle yakın bir zamanda yeni Forza oyunu görme ihtimalimiz çok yüksek.

Bununla birlikte, Forza Horizon 5 duyurusu bu yaz gelse bile oyunun çıkışı 2021 yılı içerisinde gerçekleşmeyebilir. Devam eden pandemi dönemi dünya çapındaki bir çok geliştiricinin işini normalden çok daha zor hâle getiriyor. Bu sebeple çoğu oyunun ne zaman çıkış yapacağını kesin olarak bilmeyi gerçekten zorlaştıran bir dönemdeyiz. Yine de kesin olan bir şey varsa, o da oyunun en kötü ihtimalle Xbox Series X ve PC’ye çıkış yapacağı olacaktır.