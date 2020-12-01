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Haber Giriş: 01.12.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Forza Horizon 5 önümüzdeki sene çıkabilir

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Forza Horizon 5 önümüzdeki sene çıkabilir
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Henüz ne zaman çıkacağı belli olmayan Forza Horizon 5’in yakın zamanda çıkacağına dair söylentiler var.

The Xbox Empire podcast’inde GameBeat’ten Jeff Grubb, Forza Motorsports’un oyunun yakın zamanda çıkacağının bir habercisi olarak gördüğünü açıkladı. “Forza Motorsports birkaç ay önce duyuruldu ancak bence ondan önce önümüzdeki yıl Forza Horizon 5 gelecek. Playground’un ilk önce diğer oyunu çıkarabileceklerinin sinyalini verdiği tuhaf bir durum var. Sanırım neler olacağını kestiriyorum ama açıklamayı onlara bırakacağım.”

Henüz Playground Games’den Grubb’ın iddialarına gelmiş bir yanıt yok.

Forza Horizon 4, Xbox oyun konsoluna özel geliştirilmiş bir yarış oyunuydu. Sonrasında Xbox One, Xbox One X ve PC versiyonları da geliştirildi. Oyuncular tarafından sevilen bu yarış oyununun beşincisinin kesin bir çıkış tarihi olmasa bile Playground Games’tn iddiaları yalanlayan bir açıklama gelmediği sürece oyunun 2021’de çıkacağı söylentileri etrafta dolaşacaktır.

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