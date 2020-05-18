Fortuna Sittard başkanı kimdir? Fortuna Sittard hangi ligde ve değeri ne kadar?

Son günlerde Acun Ilıcalı'nın satın alacağı iddia edilen Hollandalı Fortuna Sittard kulübü, son günlerde ülkemizde de gündemde yer alıyor. Ligin son sıralarında düşmeme mücadelesi veren takımın satın alma süreci dolayısıyla değeri ve hangi ligde oynadığını merak eden futbolseverler, internet üzerinden Fortuna Sittard hangi ligde sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün kimdir ve takımın değeri ne kadar?

FORTUNA SİTTARD BAŞKANI KİMDİR?

Son yıllarda Hollanda Ligi'nde en çok konuşulan takımlarından birisi olan Fortuna Sittard kulübünü 2016 yılında satın alan Işıtan Gün, 2017/2018 sezonunda takımı 1. Lig'e çıkarmıştır. Geçtiğimiz sezonu 15. sırada bitiren Fortuna Sittard, bu yıl da bu seviyelerde hareket ediyor.

1975'te Ankara'da dünyaya gelen Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi ve City University New York'ta öğrenim gördü.

Enerji sektöründe finans ve iş geliştirme konularında yöneticilik yapan Işıtan Gün, Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray'da da yöneticilik yaptı.

FORTUNA SİTTARD HANGİ LİGDE?



Fortuna Sittard, Ajax, PSV Eindhoven ve AZ Alkmar gibi takımların da yer aldığı Hollanda 1. Ligi'nde mücadele etmektedir. Kadrosunda 29 futbolcu yer alan Fortuna Sittard'ın yaş ortalaması ise 22'dir.

FORTUNA SİTTARD DEĞERİ NE KADAR?

Fortuna Sittard'ın güncel toplam piyasa değeri 12 milyon 150 bin Euro'dur. Bu değer resmi veri niteliği taşımamakla birlikte kulüp içerisinde bulunan futbolcuların piyasa değerleri de baz alınarak hesaplanmıştır.