Fortuna-Düsseldorf 2-1 Schalke 04

Almanya Bundesligada 28inci hafta heyecanı yaşandı. Fortuna Düsseldorf, Esprit Arenadaki karşılaşmada Schalke 04ü ağırladı. A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta, ev sahibi ekipte Kaan Ayhan ve Kenan Karaman karşılaşmaya ilk 11de başladı. Konuk ekipte ise Ozan Kabak kendine ilk 11de yer bulurken, Ahmed Kutucu ise maça 74üncü dakikada dahil oldu. Düsseldorf, maça hızlı başlayarak etkili oynasa da ilk yarıda gol olmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0lık eşitlikle gitti. Konuk ekip Schalke, 53üncü dakikada McKennie ile 1-0 öne geçti. Düsseldorf cevabı karşılaşmanın 63üncü dakikasında Hennings ile verdi: 1-1. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekipte bu kez de sahneye A Milli oyuncu Kenan Karaman çıktı. Karşılaşmanın 68inci dakikasında Kaan’ın asistti ve Kenanın golüyle Düsseldorf öne geçmeyi başardı: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip 4 maç sonra galip gelerek puanını 27ye yükseltti. Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.



AUGSBURG, PADERBORNU DEVİREMEDİ



Haftanın diğer karşılaşmasında ise Augsburg Arenada, Augsburg ile 18 puanla ligin son sırasında bulunan Paderborn karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda da istediği golü bulamayan takımlar, mücadeleden 0-0’lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Augsburg 31, son sıradaki Paderborn ise 19 puana yükseldi.



HOFFENHEIM, 7 MAÇ SONRA KAZANDI



Hoffenheim - Kölnü karşı karşıya getiren maçta ilk yarıyı Baumgartnerın golüyle 1-0 önde kapatan ev sahibi Hoffenheim, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. İkinci yarının henüz başında yine sahneye çıkan Baumgartner, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Golden hemen sonra 48inci dakikada Hoffenheim, Zuberin golüyle karşılaşmada bir anda durumu 3-0a getirdi. 3-0 sonrası farkı kapatma çabasına giren Köln, 60ıncı dakikada Kainz ile durumu 3-1e getirdi. 77nci dakikada Köln, Mark Uth ile penaltı atışından yararlanamadı. Kaçan penaltı sonrası etkili oynayan Kölnün çabası yetmedi ve karşılaşma 3-1lik Hoffenheim galibiyetiyle sona erdi.



Öte yandan maçın 26ncı dakikasında Kölnde Bornauw, 50nci dakikada da Hoffenheimda Hübner, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu skor sonrası Hoffenheim 7 maç sonra kazanarak puanını 39a yükseltirken, Köln ise 34 puanda kaldı.



BERLİN İLE MAINZ YENİŞEMEDİ



Diğer maçta ise Union Berlin ile Mainz 05 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 13üncü dakikasında Bote Baku ile öne geçen Mainz 05a ev sahibi ekip 33üncü dakikada Ingvartsen ile cevap verdi: 1-1. Karşılaşmanın diğer bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1lik eşitlikle sonra erdi. Karşılaşma sonrası Union Berlin 31, Mainz 05 ise 28 puana yükseldi. Öte yandan ev sahibi Union Berlinde Robert Andrich, 41inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ayrıca A Milli oyuncu Yunus Mallı, maçta forma şansı bulamadı.