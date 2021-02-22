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Haber Giriş: 22.02.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Fortnite’ın bir sonraki crossover’ı Street Fighter ile olabilir

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Fortnite’ın bir sonraki crossover’ı Street Fighter ile olabilir
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Veri madencilerinin tespit ettiği üzere Fortnite’ın bir sonraki crossover’ı Street Fighter ile olabilir.

Fortnite dosyalarını kurcalayan veri madencilerinden ShiinaBR, oyunun Capcom’un dövüş oyunu Street Fighter ile bir crossover projesi üzerinde çalışıyor olabileceğini işaret etti.

Oyun dosyalarından oyuna gelecek yeniliklere ait olduğu düşünülen bir görüntü ve ses dosyası elde edildi.  Resim, portalda ne görüleceğini gösteriyor ve resimde Street Fighter’dan Suzaku Kalesi yer alıyor. Elde edilen ses dosyası ise Ryu’nun tema müziğinin farklı bir versiyonu gibi.

Bu ortaklıkla birlikte oyuna iki yeni karakter gelmesi bekleniyor. Karakterlerin mağazaya yakın zamanda çıkması tahmin ediliyor. Yine incelenen dosyalardan edinilen bilgilere göre karakterlerden birinin kadın, birinin erkek olması bekleniyor.

Street Fighter’ın sahip olduğu geniş karakter yelpazesi düşünüldüğünde bu karakterler hemen hemen herkes olabilir. Ancak ses dosyasından yola çıkarak karakterlerden birinin Ryu olacağı düşünülüyor.

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