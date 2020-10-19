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Haber Giriş: 19.10.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Fortnite’da Rocket League deneyimi

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Fortnite’da Rocket League deneyimi
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Bir Fortnite oyuncusu, Fortnite içinde Rocket League oyunu oyalanabilecek bir alan yarattı.

ADeliciousN030B isimli Reddit kullanıcısı, geçtiğimiz gün binlerce etkileşim alan bir video paylaştı. Videoda Fortnite Ant Manor’daki dev teniz topuyla bir arena içinde araçlarıyla Rocket League oynayan oyuncular yer alıyor.

Reddit kullanıcısı videoyu şu ifadelerle paylaştı: “Hareket edebilen tenis topunu keşfettiğimden beri öyle ya da böyle Rocket League benzeri bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum… Benimle oynayacak kimse yoktu gerçi L”. Paylaşılan videoda alanda ikinci bir araba yer aldığı ama kullanan kimsenin olmadığı da göze çarpıyor. Ancak videonun Reddit’te viral olmasından sonra birçok kişi aynı şeyi kendi arkadaşlarıyla deneyecek gibi görünüyor.

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