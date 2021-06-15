Fortnite ünlü futbol oyuncusunu oyuna ekliyor

UEFA EURO 2020’nin başlaması ile birlikte Fortnite Sezon 7’de İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane kostümlerini oyuna dahil ediyor. Ünlü Battle Royale oyunu farklı bir çok spor dalından oldukça fazla sporcuyu oyuna dahil etti. Müthiş derecede kalabalık olan oyuncu kitlesi, Epic Games’in devasa bir başarı elde etmesini sağladı.

Kane dışında Alman yıldızı Marco Reus’da Fortnite’da kendi kostümüne sahip olacak. Geçmişte Brezilyalı futbolcu Neymar JR. Fortnite kostümleriyle öne çıkmıştı. Neymar yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda oyunlara olan düşkünlüğüyle de tanınıyor.

Her zaman olduğu gibi yalnızca kostüm gelmeyecek. Sırt çantalarının, planörlerin ve dansların bulunduğu paketler bulunacak. Hatta gelecek ifadelerden bir tanesinin adı “HurriKane”.

Harry Kane ve Marco Reus’in bir arada bulunduğu paket satışta fakat dilerseniz bu paketleri ayrı ayrı alabilirsiniz. Bu kostümler ve paketlerin yanı sıra Epic Games ayrıca Fortnite UEFA EURO 2020 Cup başlıklı 50.000 Dolarlık bölgesel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İki gün sürecek turnuvanın 16 Haziran’da başlaması belirlendi.