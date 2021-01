Fortnite T-800 kozmetik iadesi kabul ediliyor

Epic Games’in battle royale oyunu Fortnite’a eklediği son kozmetiklerden biri Terminator temalı skinler -kostümler- oldu. Ne yazık ki, Skynet'in kendisi gibi, oyundaki skin’inde de bazı hatalar var gibi görünüyor. Robot skinlerinin sorunlar açmasıyla birlikte Epic Games skin iadelerini kabul edeceklerini duyurdu.

We corrected an error on https://t.co/xlIk0X9a5H that the T-800 Outfit included a built-in Emote. If you’d like a refund, you’ll be able to make one using the in-game flow (no refund token needed) starting next week. Be on the lookout for an in-game notification next week. pic.twitter.com/HjTrpbU0jf