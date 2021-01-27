Fortnite T-800 kozmetik iadesi kabul ediliyor

Epic Games’in battle royale oyunu Fortnite’a eklediği son kozmetiklerden biri Terminator temalı skinler -kostümler- oldu. Ne yazık ki, Skynet'in kendisi gibi, oyundaki skin’inde de bazı hatalar var gibi görünüyor. Robot skinlerinin sorunlar açmasıyla birlikte Epic Games skin iadelerini kabul edeceklerini duyurdu.

We corrected an error on https://t.co/xlIk0X9a5H that the T-800 Outfit included a built-in Emote. If you’d like a refund, you’ll be able to make one using the in-game flow (no refund token needed) starting next week. Be on the lookout for an in-game notification next week. pic.twitter.com/HjTrpbU0jf — Fortnite Status (@FortniteStatus) January 22, 2021

Fortnite’da T-800 skinleriyle ilgili bir problemi düzelttiğini söyleyen Fornite Status,önümüzdeki haftadan itibaren isteyen oyuncuların skin’i geri iade jetonu kullanmadan iade edebileceklerini bildirdi.

Terminator kozmetik ürünleri mağazaya geldiği ilk günden büyük bir heyecan yarattı. Paket olarak alınabildiği gibi oyuncular 1500 Vbucks ödeyerek de T-800 skin’ine sahip olabiliyordu. T-800 kostümünün kendi Cyberdyne Salute emote’u ile birlikte duyurulması ise kullanıcıları cezbeden başka bir şey olmuştu.

Skin’i alan kullanıcıların oyunda sorunla karşılaşması sonucu oluşan karmaşa sonucu Epic oyun içinde soruna sebep olan şeyin emote olduğunu doğruları ve iade kabul edeceğini duyurdu.