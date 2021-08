Fortnite: Gamora kostümü ücretsiz nasıl açılır

Fortnite Battle Royale’in son işbirliği Marvel’in Guardians of the Galaxy serisinden Gamora’yı oyuna ekliyor. Benzer Marvel işbirliklerini geçmişte sıkça gördük. Yeni sezonun uzaylı istilası temasını göz önüne aldığımızda Gamora’nın gelmesi için daha iyi bir zamanlama düşünülemezdi.

Epic, tüm seti 14 Ağustos'ta piyasaya sürmeyi planlıyor fakat oyuncular ücretsiz bir şekilde bu sete yayınlanmasının öncesinde oyuna eklenen Çiftli Takım turnuvası olan Gamora Kupası ile birlikte sahip olabilirler.

