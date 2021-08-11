Fortnite: Gamora kostümü ücretsiz nasıl açılır

Fortnite Battle Royale’in son işbirliği Marvel’in Guardians of the Galaxy serisinden Gamora’yı oyuna ekliyor. Benzer Marvel işbirliklerini geçmişte sıkça gördük. Yeni sezonun uzaylı istilası temasını göz önüne aldığımızda Gamora’nın gelmesi için daha iyi bir zamanlama düşünülemezdi.

Epic, tüm seti 14 Ağustos'ta piyasaya sürmeyi planlıyor fakat oyuncular ücretsiz bir şekilde bu sete yayınlanmasının öncesinde oyuna eklenen Çiftli Takım turnuvası olan Gamora Kupası ile birlikte sahip olabilirler.

The deadliest woman in the galaxy is arriving to help tackle the alien threat.



Gamora from @Marvel’s Guardians of the Galaxy is coming to the Island. Read about her cosmetic set along with the upcoming Gamora Cup where you can win her Outfit early!



🔗: https://t.co/zXlsVE1ahg pic.twitter.com/Sb6TAviYfH — Fortnite (@FortniteGame) August 9, 2021

Cammy Kupası ve öncesinde yapılan diğer turnuvalar gibi Gamora Kupası’da Çiftli Takımları ele alıyor. İki oyunculu takımlar Gamora setini ücretsiz bir şekilde almak için bu turnuvada yer alabilir. Fortnite’in rekabetçi sahnesinde oldukça yetenekli isimler bulunduğu için bu turnuvanın kesinlikle kolay olmayacağını söyleyebiliriz.

Turnuva 11 Ağustosta başlayacak ve üç saatlik oturumlar halinde gerçekleşecek. Oyuncular en fazla on maçta rekabet edecek. En çok puan kazanan takım Gamora kostümünü ve sırt süsünü kazanacak.

Puanlamalari Epic Games tarafından düzenlenen diğer ücretsiz turnuvalarda da olduğu gibi, kazananın 42 puan aldığı ve her öldürmenin 1 puana eşit olduğu bir puanlama sistemi üzerinden yapılacak.

● Azmin Zaferi: 42 Puan

● 2.: 36 Puan

● 3.: 32 Puan

● 4.: 30 Puan

● 5.: 29 Puan

● 6.: 28 Puan

● 7.: 27 Puan

● 8.: 26 Puan

● 9.: 25 Puan

● 10.: 24 Puan

● 11.: 23 Puan

● 12.: 22 Puan

● 13.: 21 Puan

● 14.: 20 Puan

● 15.: 19 Puan

● 16.: 18 Puan

● 17.: 17 Puan

● 18.: 16 Puan

● 19.: 15 Puan

● 20.: 14 Puan

● 21.: 13 Puan

● 22.: 12 Puan

● 23.: 11 Puan

● 24.: 10 Puan

● 25-29.: 9 Puan

● 30-34.: 6 Puan

● 35-39.: 3 Puan

● 40-44.: 2 Puan

● 45-50.: 1 Puan

● Öldürme Başına: 1 Puan

7 bölgedeki oyuncuların tamamı bu ödülleri kazanabilir. Ödül dağılımları ve aralıkları bölgelere göre şu şekilde dağılmış durumda:

● Etkinlik Ödülleri - Avrupa

○ Sıra / Ödül

○ 1. - 2500. / "Gamora" oyun içi kozmetik kıyafeti ve sırt süsü

○ 8 puan kazanıldığında: Oyun içi "Thanos'un Kızı" Kozmetik Spreyi

● Etkinlik Ödülleri - Kuzey Amerika Doğu

○ Sıra / Ödül

○ 1. - 1250. / "Gamora" oyun içi kozmetik kıyafeti ve sırt süsü

○ 8 puan kazanıldığında: Oyun içi "Thanos'un Kızı" Kozmetik Spreyi

● Etkinlik Ödülleri - Kuzey Amerika Batı

○ Sıra / Ödül

○ 1. - 500. / "Gamora" oyun içi kozmetik kıyafeti ve sırt süsü

○ 8 puan kazanıldığında: Oyun içi "Thanos'un Kızı" Kozmetik Spreyi

● Etkinlik Ödülleri - Brezilya

○ Sıra / Ödül

○ 1. - 1000. / "Gamora" oyun içi kozmetik kıyafeti ve sırt süsü

○ 8 puan kazanıldığında: Oyun içi "Thanos'un Kızı" Kozmetik Spreyi

● Etkinlik Ödülleri - Asya

○ Sıra / Ödül

○ 1. - 250. / "Gamora" oyun içi kozmetik kıyafeti ve sırt süsü

○ 8 puan kazanıldığında: Oyun içi "Thanos'un Kızı" Kozmetik Spreyi

● Etkinlik Ödülleri - Okyanusya

○ Sıra / Ödül

○ 1. - 250. / "Gamora" oyun içi kozmetik kıyafeti ve sırt süsü

○ 8 puan kazanıldığında: Oyun içi "Thanos'un Kızı" Kozmetik Spreyi

● Etkinlik Ödülleri - Ortadoğu

○ Sıra / Ödül

○ 1. - 250. / "Gamora" oyun içi kozmetik kıyafeti ve sırt süsü

○ 8 puan kazanıldığında: Oyun içi "Thanos'un Kızı" Kozmetik Spreyi

Bununla birlikte Gamora Kupası hakkında ihtiyacınız olan önemli bilgileri toparladık. Rekabetçi Fortnite deneyimini yaşamak için kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir tecrübe.