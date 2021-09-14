Fortnite 8. Sezon: Kübik

Fortnite 2. Bölüm: 8. Sezon yayınlandı. Epic Games uzaylı temalı 7. Sezon’u GÖKTEKİ SAVAŞ final etkinliği ile geçtiğimiz günlerde sona erdirdi. Dünya çapındaki oyuncular, düşman uzaylı güçlerini devirmeye çalışan Slone'un ekibinin bir parçası olarak ekibe alındı. Küp Kevin olarak da bilinen gizemli mor Küp, sızıntılardan kurtulmayı başaranları şaşırttı. "Kübik" adlı yeni sezon silahlar, eşyalar, mekanikler ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok yenilik ile birlikte geldi. Her şeyin tam bir özetini sizler için derledik.

Bu yeni sezon, her hayranın en sevdiği Küpleri ilgi odağı haline getiriyor ve "Paralel" konseptini tanıtıyor. Bununla birlikte oyuncuların öğrenmesi ve keşfetmesi için birçok yeni öğe geliyor. Bazı dikkate değer eklemeler arasında yeni paralel Mitralyöz, Tüfek, kupalar, eşyalar yer alıyor. İşte tüm yeni, kaldırılmış ve getirilen eşya ve silahların orjinal adındaki tam listesi:

Yeni Sideways Chests Sideways Rifle Sideways Minigun Sideways Lightblade Shadow Flopper Shadow Stones Cube Monster Parts (Üretim Malzemesi) Slone’s Burst Assault Rifle Shockwave Launcher Armored Wall Trap Carnage/Venom Symbiote Sideways Scythe Spicy Splashes

Kaldırılan Silenced SMG Heavy Assault Rifle Tactical Shotgun Hand Cannon Kymera Ray Gun Zyg and Choppy's Ray Gun Pulse Rifle Slone's Pulse Rifle Grab-itron Prop-ifier Plasma Cannon Alien Nanites Inflate-a-Bull

Geri eklenen Charge Shotgun (Üretilebilir) Suppressed Assault Rifle (Üretilebilir) Auto Sniper Rifle (Üretilebilir) Hunting Rifle (Üretilebilir) Burst Assault Rifle Lever Action Shotgun Harpoon Gun



Fortnite hayranlarını şaşırtacak şekilde, 8. Sezon haritası, Alien Mothership'in patlamasına ve birkaç Küp'ün aşağıya çarpmasına rağmen pek değişmedi. Bazı küçük değişiklikler var, ancak yalnızca Corny Complex olarak yeniden adlandırılan Corny Crops dışında inecek yeni bir harita bölgesi bulunmuyor. Sezon 8'in haritası, Paralel olarak bilinen küçük bozuk alanlara sahip olacak. Bu paralel alanlar her maçta farklı bir bölgeye geçecek, düşük yerçekimine ve bina kurulumuna karşı bir tutumu olacak. Ayrıca haritada Bölüm 2 - Sezon 7'dekinden çok daha fazla Reboot Van bulanacak.

(Adres Gömülecek: https://twitter.com/ShiinaBR/status/1437299793064337413?s=20)

Sezon 8'in Zafer Şemsiyesi, Küp Kevin'in mor görünümünü temsil edecek eşsiz bir planör olacak. Hatta tepesinde küçük bir küp bile bulunacak. Son sezonlarda gördüğümüz en eşsiz planörlerden birisi.

Punchcard sistemi de uzun bir aradan sonra oyuna geri ekleniyor. Her ne kadar büyük bir değişiklik olmasa da oyuncular tarafından sevilen bir sistem geri dönüyor. Bunlar oyunculara ek deneyim kazanma yöntemi sunacak.

Yeni bir sistem olarak grup görevleri sistemi oyuna eklendi. Grup görevlerinizi ve ödüllerinizi grubunuzdaki herkesle paylaşırsınız. Herkes birbirinin grup görevlerine katkıda bulunur ve herkes bu ödülleri alır. Bu yüzden ekip olmaya çalışın.

Son olarak oyuna ilk defa uçan hayvan olarak Karga eklendi. Bunlara binip uçulamayacak olsa bile oyunda olacaklar. Öldüklerinde iki et parçası düşürecekler.

Böylece Bölüm 2: Sezon 8 hakkında bilmeniz gereken her şeyi bir araya toplamaya çalıştık. Paralel ve Kübik temalarıyla iyi eğlenceler!