Fortnite 17.50 güncellemesi

Yeni çıkış yapan 17.50 güncellemesinin detayları ve değişiklikleri paylaşıldı.

Sezon 7’nin sonuna doğru yaklaşırken Epic Games, Fortnite Sezon 8'in başlangıcına kadar sürecek son bir güncelleme yayınladı. İşte en son yama ile gelen her şeyin tam listesi:

Fortnite Ada Oyunları:

Fortnite'ın Yaratıcı Modunun hayranları için yepyeni bir etkinlik var. "Ada Oyunları", bazı kozmetik öğelerin yanı sıra önemli miktarda XP kazanmak için oyunculara tamamlamaları gereken bir dizi görev sunacak.

Etkinlik sırasında oyunculara çeşitli oyun modlarında yer alacakları görevler verilecek. Bunlar arasında KIRMIZI'YA KARŞI MAVİ: GÜMBÜRTÜ ve HAPİSTEN KAÇIŞ modları da yer alacak. Etkinlikte 15 görev yer alacak ve oyuncular bu görevleri bir sancak, Çekim Işını emojisi, Salyalı spreyi, Karalamacı silah kaplaması ve Klavye kazması dahil birçok ödülü açmak için tamamlayabilecek! Bütün ödülleri açmak için oyuncuların 15 toplam görevden 9 tanesini tamamlamaları yeterli olacak.

Fortnite Tayfası Miras Seti

Fortnite Tayfası Miras Seti, Fortnite Tayfası üyelerine 1 Eylül’den itibaren aktif olacak ve gelişen bir sırt süsü ve açılabilir kazma içerecek.

Doja Cat Emojisi

Yeni bir Doja Cat emojisi yolda. Kiss Me More şarkısının dansına bir emoji olarak erişebileceksiniz.

Güncelleme Hata Düzeltmeleri

Her zaman olduğu gibi, yeni bir yama ile birlikte çok ihtiyaç duyulan bazı hata düzeltmeleri de geliyor. Bu sefer düzeltilmesi planlanan hatalar aşağıda yer alıyor: