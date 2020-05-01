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Motor Sporları
Haber Giriş: 01.05.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Formula 1'in Macaristan etabı seyircisiz düzenlenecek

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Formula 1'in Macaristan etabı seyircisiz düzenlenecek
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Macaristan Grand Prix'sinin hükümetin ülkede 500'den fazla seyircinin katılacağı bütün organizasyonları yasaklaması nedeniyle seyircisiz yapılacağı belirtildi.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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