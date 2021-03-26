Formula 1'de yeni sezon başlıyor! İşte takvim...
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.
Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de başlayacak. 57 turluk yarış ise 28 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu F1'in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı değişiklik yaşanmazsa 12 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.
Geçen yıl Lewis Hamilton, pilotlar, kadrosunda bulunduğu Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı. Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu kazanarak Ferrari ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirmişti. Hamilton da 7. şampiyonluğunu elde ederek Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix
2 Mayıs: Portekiz Grand Prix
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
7 Kasım: Brezilya Grand Prix
21 Kasım: Avustralya Grand Prix
5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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