Formula 1'de Vettel'in yerine Fernando Alonso geçiyor! Aston Martin resmen açıkladı...

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Formula 1 takımı Aston Martin, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıklayan Sebastian Vettel'in yerini Fernando Alonso ile dolduracak. Takımdan yapılan açıklamada 41 yaşındaki Alonso ile 2023 sezonundan itibaren çok senelik bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Anlaşmayla ilgili konuşan Alonso; "Aston Martin takımı, enerjisini ve kararlılığını kazanmak için kullanıyor. Bu nedenle Formula 1'deki en heyecan verici takımlardan biri. Lawrence ve Lance Stroll'ü uzun yıllardır tanıyorum ve onların Formula 1'de başarılı olmak için ne kadar hırs ve tutkuya sahip olduklarını biliyorum. Kazanan ve kazanmayı bilen insanları cezbeden bir takıma katılacağım. Silverstone'daki yeni tesislere ve kaynaklara hayran kaldım. Bugün Formula 1'de kimse kazanma konusunda Aston Martin'den daha fazla vizyon ve bağlılık göstermiyor. Bu benim için heyecan verici bir fırsat." ifadelerini kullandı.

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Formula 1'de Minardi, Renault, Ferrari, McLaren ve Alpine takımlarında pilotluk yapan Fernando Alonso, 2005 ve 2006'Da Renault ile dünya şampiyonluğu yaşamıştı. Kariyerinde toplam 349 yarışa çıkan, 32 galibiyet alıp 98 kez podyum gören İspanyol sürücü en çok tuz ve en çok mesafe kat eden F1 pilotu konumunda.

Sebastian Vettel kariyerini noktalıyor

23 yaşında elde ettiği şampiyonlukla Formula 1 tarihinin en geç şampiyonu olan Sebastian Vettel, üst üste 4 şampiyonluk sığdırdığı 16 yıllık kariyerini sezon sonunda noktalıyor.

Formula 1'in yaşayan efsanelerinden Sebastian Vettel, geçen hafta yaptığı açıklamada 2022 sezonunun ardından emekli olacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararını kişisel Instagram hesabından duyuran 35 yaşındaki sürücü, "2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olacağımı duyuruyorum. Bu kararı almak zordu ve uzun süre üzerine düşündüm. Bir baba olarak ailemle daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Bu açıklama yine de veda etmekle ilgili değil. Daha ziyade tutkulu desteği olmadan Formula 1'in var olamayacağı taraftarlara teşekkür etmekle ilgili." ifadelerini kullandı.

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Red Bull ile 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Sebastian Vettel, kariyerinde 53 Grand Prix ve 57 pole pozisyonu kazandı. 122 kez ise podyuma çıktı.

Tecrübeli sürücü, 53 Grand Prix zaferiyle Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından en çok yarış kazanan sürücüler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ayrıca Sebastian Vettel, en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar arasında Lewis Hamilton (7), Michael Schumacher (7) ve Juan Manuel Fangio'dan (5) sonra 4. sırada bulunuyor.

Kariyerinde BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari ve Aston Martin adına yarışan tecrübeli Alman pilot, 16 sezonluk kariyeri boyunca 38 kez en hızlı tura imza attı.

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İlk şampiyonluğunu 2010 yılında kazanan Sebastian Vettel, bunu henüz 23 yaşındayken başararak Formula 1 tarihinin en geç şampiyonu olmuştu.