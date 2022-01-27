Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si hayal oldu! İstenen rakam...

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Formula 1’de 2022 sezonu 20 Mart’ta Bahreyn Grand Prix’si ile start alacak ve 20 Kasım 2022’de Abu Dabi’de sona erecek. Türkiye, son 2’si 2021 ve 2020 yılları olmak üzere toplam 9 kez ev sahipliği yaptığı organizasyonu yeniden düzenlemeyi çok istiyor. Ancak tahmin edileceği üzere, dünyanın en çok izlenen motor sporları yarışının ev sahipliğini almak hiç kolay değil. Yarış için gereken pist ve organizasyona harcanacak milyonlarca doların dışında, Formula 1 yönetimi de çok yüksek miktarlarda para talep ediyor.

ÜLKELER İÇİN TANITIM FIRSATI

Ücret için hemen her ülkeye farklı tarife uygulayan Formula 1 yönetimi, 2022’de de yarış düzenlemek isteyen Türkiye’den yaklaşık 40 milyon dolar talep ettiği öğrenildi. Organizasyonu gerçekleştirmek için gereken ek harcamalarla birlikte bu rakamın 48 milyon doları bulması bekleniyor. Bu şartlarda da Türkiye’nin 2022 yılında bir yarış düzenlemesi pek mümkün görünmüyor. Her yarışı tüm dünyada yüz milyonlarca kişi tarafından izlenen F1’i tanıtım açısından büyük bir fırsat olarak gören Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Azerbaycan gibi ülkeler 45 ila 55 milyon dolar arasın da değişen paralar ödüyor.

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YILDA TOPLAM 700 MİLYON DOLAR

Yarışlara ev sahipliği yapan ülkelerden yılda toplam 700 milyon civarında para kazanan Formula 1 yönetimi, en az parayı Monaco’dan alıyor. Bu ülke 15 milyon dolar öderken, Formula 1’de köklü geçmişleri olan, takımları ve sporcuları büyük başarılar kazanan İtalya, yılda 2 yarış için toplam 45 milyon dolar ödüyor. Yine İtalya gibi Formula 1’e onlarca yıldır büyük yatırımlar yapan Fransa ve Belçika’dan da 20’şer milyon dolar alan Formula 1 yönetimi, ABD ile de içeriği gizli tutulan anlaşmalar yaptığı için bu ülkeden ne kadar para aldığı bilinmiyor.