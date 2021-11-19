Formula 1'de sıradaki durak Katar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurduKoronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurdu#Koronavirüs
Covid-19a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yokCovid-19'a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yok#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdiKamu bankaları kredi faizlerini indirdi#Kamu
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Düşüş yüzde 20yi aştı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Ankarada patlama Kahreden haber geldi...Ankara'da patlama! Kahreden haber geldi...#Ankara
Vietnamda bir kriz daha... Nusret taklidi başını yaktıVietnam'da bir kriz daha... Nusret taklidi başını yaktı!#Vietnam
580 yıl sonra bir ilk... Görüntüler nefes kesti580 yıl sonra bir ilk... Görüntüler nefes kesti#Ay Tutulması
Bakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdiBakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdi#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mıKemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?#Helalleşme
Doğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacakDoğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacak?#Özge Özpirinçci
Tıp merkezinde kâbus Ölüm nedeni: Saç, burun, yağTıp merkezinde kâbus! Ölüm nedeni: Saç, burun, yağ#Estetik
Yalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eliYalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eli!#Hacı Sabancı
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Formula 1'de sıradaki durak Katar

#Formula 1#F1#Katar GP
Formula 1de sıradaki durak Katar

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına Katar ev sahipliği yapacak.

Haberin Devamı

Başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde 57 tur üzerinden düzenlenecek.

Katar Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 21 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 6 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203
4. Sergio Perez (Meksika): 178
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 151

- Takımlar
1. Mercedes 521,5
2. Red Bull: 510,5
3. Ferrari: 287,5
4. McLaren: 256
5. Alpine: 112

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#F1#Katar GP

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19