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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 07.05.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Formula 1'de sıradaki durak İspanya

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Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek.

Sezonun 4. ayağı, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek.

Mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek ve S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

İspanya Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın iki ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 61
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 37
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 32
5. Charles Leclerc (Monaco): 28

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 101
2. Red Bull: 83
3. McLaren: 53
4. Ferrari: 42
5. Alpine: 13

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