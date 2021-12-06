Formula 1'de Verstappen - Hamilton savaşı son yarışa taşındı! Suudi Arabistan Grand Prix'sinden tüm detaylar ve son yarıştaki şampiyonluk ihtimalleri...

Haberin Devamı

Formula 1'de sondan bir önceki yarış, yeni bir pistte, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan cadde pistinde koşuldu. Yarışı Lewis Hamilton kazandı ve şampiyona liderliğinde bulunan Red Bull pilotu Max Verstappen ile puanları eşitledi.

Gelin birlikte olaylı yarış hafta sonu boyunca yaşananlara göz atalım...

ANTRENMANLARDA HAMILTON'A İNCELEME YAPILDI ANCAK SIRA CEZASI ÇIKMADI

Sıralama turları öncesinde yapılan 3. serbest antrenman seansinda Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aynı tur içinde önce Pierre Gasly'nin, ardından da daha tehlikeli bir konumda Nikita Mazepin'in önünü kesti. Bu iki durumun ardından İngiliz pilot için inceleme başlatıldı ve Hamilton komiserler kuruluna çağırıldı.

OKAY KARACAN'LA PİT-STOP HER HAFTA SPOR ARENA'DA! YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Pistin cadde pisti olması, kenarlarda yüksek duvarların bulunması sebebiyle arkadan gelen aracı görmenin imkansız olması sebebiyle Hamilton'a grid(sıra) cezası çıkmadı. Onu arkasından gelen araçlar hakkında yeterli derecede uyarmayan takımına 25 bin Euro para cezası verildi.

Haberin Devamı

VERSTAPPEN POLE POZİSYONUNU SON VİRAJDA KAYBETTİ

Şampiyonada 8 puanla lider bitiren Max Verstappen, sıralamanın son turunda rakibi Hamilton'dan daha iyi bir dereceyle gelirken son virajda kontrolünü kaybedip sağ arka lastiğini duvara vurarak süspansiyonunu kırdı ve pole pozisyonunu İngiliz pilota kaptırdı. Gridin ilk üç sırası ise Hamilton - Bottas - Verstappen olarak ortaya çıktı.

YARIŞIN 'İLK' STARTI OLAYSIZ OLDU

Cidde'de yarışın ilk startında Hamilton, liderliği koruyacak kadar iyi kalktı, Bottas da Verstappen'in önünü kapatınca takım arkadaşıyla şampiyona rakibinin arasında pozisyon aldı.

MICK SCHUMACHER'İN KAZASIYLA ORTALIK KARIŞTI

Sorunsuz başlayan yarış 10. turda karışmaya başladı. Haas pilotu Mick Schumacher, pistin kritik noktalarından birinde aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı.

ÖNCE GÜVENLİK ARACI, ARDINDAN KIRMIZI BAYRAK! HAMILTON PİST ÜZERİ AVANTAJINI VERSTAPPEN'E KAPTIRDI

Schumacher'in kazasının ardından yarış direktörü Michael Masi, ilk olarak güvenlik aracını piste yolladı. Schumacher'in aracının kaza yaptığı noktadan kaldırılması ve bariyerlerin onarılması gerektiği için 3 tur sonra 'kırmızı bayrak' kararı çıktı ve pilotlar pit yolunda sıralanmak üzere çağırıldı.

Yarışa orta hamur lastiklerle başlayan Hamilton ve Bottas, güvenlik aracı periyodunu fırsat bilip pit'e girdi ve sert lastikleri taktı. Orta hamurlu Verstappen ise risk aldı ve devam ederek liderliğe yükseldi. Kırmızı bayrağın çıkmasıyla pite dönen Verstappen, sert lastiğe geçiş için zaman kaybetmemiş oldu ve rakibi Hamilton'a karşı liderliği ve pist üzerin avantajı aldı.

Haberin Devamı

'İKİNCİ START'TA VERSTEPPEN İLE HAMILTON YAN YANA GELDİ! OCON SÜRPRİZİ

Bariyerler onarıldıktan sonra yarışın 'durarak start' ile yeniden başlayacağı duyuruldu. Bu kez Verstappen ilk cepte, Hamilton ise ikinci cepte yarışa başladı. Sert lastikle kötü bir kalkış yapan Hollandalı sürücü, Hamilton'un ilk virajda avantajı almasına izin vermeyip dışarıdan Mercedes'e yanaştı ve ikinci virajda içeride kalma avantajı yakalamak istedi. İkinci virajı boşluk olmadığı için pist dışından dönen Verstappen, liderliği geri aldı, Hamilton kaza yapamak için aracını dışarı açınca bunu fırsat bilen Alpine pilotu Ocon bir anda kendisini üçüncü sırada buldu.

Haberin Devamı

BİR KIRMIZI BAYRAK DAHA

Yarışın başladığı turda Leclerc ile temas yaşayan Red Bull pilotu Sergio Perez kalabalık içinde spin atarak yarış dışı kaldı. Önündeki aracın yavaşladığını son anda fark eden Nikita Mazepin de George Russell'a arkadan çarptı. Bir anda kaos halini alan yarış için yeniden kırmızı bayrak kararı çıktı ve araçlar pite geri döndü.

YARIŞ DİREKTÖRÜ İLE RED BULL ARASINDA 'CEZA' PAZARLIĞI

Yarışın durduğu anlarda Mercedes, Verstappen'in ikinci startta Hamilton'u pist dışından geçmesi ile ilgili telsizden yarış direktörü Michael Masi'ye şikayette bulundu. Ekibiyle olayı inceleyen Masi ile Red Bull arasında şu telsiz konuşması geçti:

Haberin Devamı

Masi: Size şu teklifi sunuyorum. Verstappen yeniden yapılacak startta kazandığı yeri geri verecek. Ya da soruşturma başlatıp ceza alacak.

Red Bull: Tamam, cezayı kabul ediyoruz. Ocon'un arkasında başlayacağız değil mi?

Masi: Hamilton'un arkasında başlayacaksınız. Startta sıralama; Ocon - Hamilton ve Verstappen şeklinde olmalı.

Red Bull: Tamam, kabul ediyoruz.

'ÜÇÜNCÜ START'TA VERSTEPPEN MÜTHİŞ KALKTI VE LİDERLİĞİ ALDI

Yarışın üçüncü startı öncesi Versteppen, kırmızı bayrak süresinde yeniden lastik değiştirip orta hamura geçti. Startta ikinci sıradan kalkan Hamilton, Ocon'a doğru kapanırken iç kısmı boş bıraktı. Orta hamur lastiğin avantajıyla daha iyi hızlanana Verstappen, Hamilton ve Ocon'un içine girerek bir anda liderliği aldı. Bu start sorunsuz oldu ve yarışta heyecan yeniden başladı.

Haberin Devamı

HAMILTON - VERSTAPPEN ARASINDA YİNE OLAY! 'DIŞARIDAN GEÇTİ'

Yarış bir süre sorunsuz devam etti. Verstappen liderdi ama Hamilton ile farkı açamıyordu. İlk sektörde rakibinden hızlı olsa da Hamilton 2 ve 3. sektörlerde farkı yeniden 1 saniye civarına getiriyordu. Bu şekilde yaklaşık 15 tur atıldı. 37. tura gelindiğinde son virajdan daha hızlı çıkan Hamilton, start-finish düzlüğünde Verstappen'i yakaladı. Hollandalı pilot içeride kalmayı tersih edip ilk virajın dışını akibine bıraktı. İlk virajı dışarıdan dönen Hamilton, daha geç fren yapan Verstappen'in kontra vererek ikinci virajı yine pist dışından dönmesiyle ayağını gazdan çekti.

VERSTAPPEN İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI 'YERİNİ GERİ VER'

Bu olay sonrasında Mercedes 'Yine aynı şeyi yaptı' diyerek Verstappen'i yarış yönetimine şikayet etti. Hamilton da telsizden; 'Bu çocuk tam bir çılgın' diye tepkisini gösterdi. Yarış yönetimi, bu olayla ilgili inceleme başlattı. Red Bull telsizinden Verstappen'e 'Pistin uygun bir noktasında yerini Hamilton'a ver' şeklinde bir istek gitti.

MAX ANİDEN YAVAŞLADI VE İKİLİ ARASINDA TEMAS!

Bir tur sonra pistin en hızlı üç noktasından birinde Vesteppen bir anda yavaşladı. 1,5 saniye kadar arkasında olan Hamilton, son anda direksiyonu sola kırarak büyük bir kazadan kurtuldu ama temastan kaçamadı. Hamilton'un ön kanadı, Verstappen'in sol arka lastiğine temas edip hasar aldı. Bu olayın ardından Verstappen gaza yeniden basarak farkı bir anda 2,5 saniyeye getirdi.

VERSTAPPEN'E 5 SANİYE CEZA GELDİ

Yarış yönetimi, yaşanan temasla ilgili değil, 37. turda ikinci virajda pist dışından geçerek avantaj sağlama gerekçesiyle Verstappen'e 5 saniye ceza verdi. Bu ceza, Hollandalı pilotun yarış sonundaki derecesine eklenecekti. Pite girmesi halinde ise cezasını pit alanında 5 saniye fazla kalarak çekecekti.

YERİNİ HAMILTON'A VERDİ, HEMEN SONRA GERİ ALDI

Temas sonrası ön kanadı hasar alan Hamilton, 2,5 saniyeye kadar çıkan farkı yeniden etirmeye başladı. Verstappen, arkasına gelen İngiliz pilota son viraja girilirken yerini geri verdi ancak 200 metre sonraki viraja içten girerek liderliği yeniden aldı.

Red Bull, telsizden Verstappen'e 'Yerini vermene gerek yok 5 saniye ceza aldın zaten' şeklinde mesaj gönderdi.

HAMILTON VERSTAPPEN'İ GEÇİP FARKI ARTTIRDI VE YARIŞI KAZANDI

Sert hamur lastiğin avantajıyla 43. turda yeniden farkı kapatan Hamilton, orta hamur lastiklerinin aşınmasıyla temposunu kaybeden Verstappen'i yeniden geçti ve farkı açmaya başlayarak yarışı kazandı.

VERSTAPPEN EN HIZLI TUR PUANINI ALMAK İÇİN PİT'E GİRMEK İSTEDİ AMA CEZA SEBEBİYLE MÜMKÜN OLMADI

Liderliği Hamilton'a kaptıran Verstappen, en hızlı turu atan pilota verilen 1 puanı rakibinden çalmak için son turlarda pite girmek istedi ancak Red Bull kampı, 'Üçüncüyle pite girip cezanı çekip çıkacak kadar farkın yok, bu mümkün değil' diyerek Hollandalı pilotun isteğini reddetti.

Bunun ardından temposunu koruyan Verstappen de yarışı ikinci sırada tamamladı.

YARIŞ SONRASI OLAYLAR DEVAM ETTİ! VERSTAPPEN'E GECE YARISI CEZA

Pistte oldukça olaylı geçen yarışın sonrasında da olaylar devam etti. Verstappen, yarış sonrası verdiği röportaj sırasında tribünler tarafından yuhalandı. Hamilton'a ise büyük sevgi gösterileri vardı.

Yarışın ardından komiserler kurulu, Verstappen'in Hamilton'un önündeyken yavaşlaması sonucu yaşanan temas ile ilgili inceleme başlattı. İki pilot da sorguya çağırıldı.

Vertappen yaşanan temasla ilgili; 'Yerimi Lewis'e geri vermek için yavaşladım. Bir anda frene bastığımı da düşünmüyorum. Neden beni geçip devam etmediğini anlamadım. Sonuç olarak bir temas yaşadık. Lewis ne düşünüyordu bilmiyorum.' dedi.

Hamilton ise; Max'in bana yerini vereceğini bilmiyordum. Takımdan bana böyle bir bilgi gelmedi. Bir anda yavaşlayınca ne olduğunu bilemedim. Belki bir güvenlik aracı veya tehlikeli bir durum olmuştur diye düşündüm. Daha da yavaşlayınca mecburen sola kırdım ama yine de temastan kaçamadım." dedi.

Gece yarısı iki pilotu da dinleyen komiserler kurulu, araç telemetre verilerini de inceleyip Verstappen'e 'tehlikeli sürüş ve çarpışmaya sebebiyet vermek' gerekçesiyle 10 saniye ceza verdi.

Yarış içinde de 5 saniye cezası bulunan Verstappen, süresine 15 saniye eklenmesine rağmen yarışı 3. bitiren Bottas ile arasında yeterli fark olduğu için ikinciliği kaptırmadı.

HAMILTON: MAX TEMAS YAPMAYI ÖNEMSEMİYOR ÇÜNKÜ PUAN AVANTAJI ONDA

Yarış sonrası bası toplantısında konuşan 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton; Kariyerim boyunca çok farklı karakterde pilotla yarıştım. Bunların içinde kuralları çok önemsemeyenler de vardı. Ben sakinliğimi korumaya devam etmeliyim. Bugün yalnizca pistte kalmaya ve sürüşümü konuşturmaya çalıştım. Max temas yapmamızı önemsemiyor çünkü puan avantajı onda. İkimiz de kaza yapsak 8 puan farkla son yarışa önde gidecekti." sözlerini kullandı.

RED BULL'DAN KOMİSERLER KURULUNA TEPKİ

Red Bull'un danışmanlığını yapan eski yarış pilotu Helmut Marko ise Cidde'deki yarış sonrası komiserler kurulu ve yarış yönetiminin verdiği kararları eleştirdi.

"FIA ve yarış yönetimi Mercedes'e ve Red Bull'a; Hamilton ile Verstappen'e eşit davranmıyor. Verstappen orada ani fren yapmadı. Hamilton dikkatsiz davranıp neler olduğunu anlamadan arkadan aracımıza çarptı. Sol arka lastiği hasar alan Max, o andan sonra yarışı zorlayamadı."

"HAMILTON CEZA ALMALIYDI"

"Bir başka konu da güvenlik aracı arkasında giderken önünüzdeki araçla aranıza mesafe bırakazsınız. Bu kuralda yazıyor. 10 araçtan fazla bir mesafe olamaz. Hamilton bugün bu kuralı çiğnedi. Vettel'e Budapeşte'de aynı sebepten ceza verilmişti. Mercedes'e ve Hamilton'a farklı muamele yapıldığı çok açık.

MARTIN BRUNDLE: KİRLİ BİR YARIŞ OLDU

Formula 1'in ünlü yorumcusu, kendisi de eski bir pilot olan Martin Brundle ise Max Verstappen'i ve Red Bull'u eleştirdi.

"Taktiksel anlamda kirli bir yarış oldu. Verstappen orada kesinlikle bilerek frene bastı. Telemetre verileri de bunu gösteriyor. Bu çok çirkin. Verstappen kendi sürüş tarzına dikkat etmeli. Agresif, kararlı, saldırgan bir sürüşü var. Bu akşam bunların hepsinden fazla fazla vardı."

MERCEDES PATRONU TOTO WOLFF: TEMİZ BİR ŞAMPİYONA İSTİYORUZ

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff da Suudi Arabistan GP'sinde yaşananlar için sinirliydi. Yarış sırasında ekrana Wolff'un bu anları yansımıştı.

Yarış sonrası konuşan Alman spor adamı; "Hamilton, Max'in ona sırasını geri vereceğini bilmiyordu ama Max çok ani şekilde yavaşladı. Sürücüler daha dikkatli olmalı, bu aşamada belki çok çok zor ama çizgiyi aşmamalılar. Son yarış öncesi sadece temiz ve adil birşampiyona istiyoruz. Hızlı olan, iyi olan kazansın. Eğer bu Max ise hep birlikte alkışlayalım. Başka şeyler konuşmayalım." sözlerini kullandı.

RED BULL PATRONU HORNER: HAMILTON ARABAYI MAX'IN ÜZERİNE SÜRDÜ

Red Bull'un takım patronu Christian Horner da yarışın ardından yaşananlarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

5 saniye ceza verildiğinde işimizin bittiği belliydi. Max yerini geri vermeye çalışırken Lewis arabasını onun üzerine sürdü.

F1 EFSANESİ DAMON HILL: MAX'İN HATASINI GÖREMİYORUM

1996'da Formula 1 şampiyonu olan Damon Hill, ikili arasında temasa yol açan anlar hakkında şu yorumu yaptı:

Yarış sırasında yol veren pilot, geçişin güvenli olması için daha fazla sorumluluğa sahiptir. Burada Max'in neyi yanlış yaptığını göremiyorum. Belki aniden yavaşlamış olabilir ama Lewis de aracını yana çıkarmakda gergin davanıyor.

PUANLAR EŞİTLENDİ! SON YARIŞI ÖNDE BİTİREN ŞAMPİYON OLACAK

Suudi Arabistan GP'sini Hamilton'un kazanmasıyla son yarış öncesi iki rakibin puanları 369,5'te eşitlendi. Son yarışı önde bitiren şampiyon olacak. Formula 1 tarihinde 47 yıl sonra ilk kez iki pilot son yarışa puan puana gidiyor.

İKİSİ DE PUAN ALAMAZSA ŞAMPİYON VERSTAPPEN

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de koşulacak son yarışta iki pilot da puan alamazsa sezon boyunca daha fazla galibiyeti bulunan Verstappen şampiyon olacak. Hollandalı pilotun 9, Hamilton'un ise 8 galibiyeti bulunuyor.