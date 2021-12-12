Formula 1'de olay yaratan başlangıç! Verstappen liderliği almak istedi ancak Hamilton...

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Formula 1'de şampiyonu belirleyecek olan son yarış Abu Dabi Grand Prix'sinin ilk turlarında çarpıcı anlar yaşandı.

Yarışta start verilmesinin ardından Hamilton, Verstappen'i geçerek ilk sırayı aldı. Liderliği geri almak için 7. virajda atak yapan Verstappen, virajı içten almak istediği sırada Hamilton ile temas yaşadı. Lewis Hamilton sonrasında pist dışından dönerek lider olarak yoluna devam etti.

RED BULL İLE FIA GÖRÜŞTÜ

Temasın ardından Red Bull ekibi, FIA ile görüştü ve Verstappen'in agresif olmasına karşın kurallara uygun bir geçiş yaptığını ve Hamilton'ın pist dışından kendisine avantaj sağladığını savundu

FIA, komiserler kurulunun görüşmesi sonrası yaşanan bu durum için herhangi bir inceleme kararı vermedi ve yarış aynı şekilde devam etti.